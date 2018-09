Festivali tradicional “Etno Fest” hapet me ritin e nuseve ilire

Sot në fshatin Kukaj të Prishtinës, u hap edicioni i tetë i festivalit “Etno Fest”, ku hapja fillimisht u bë me ritin e stolisjes së nuses ilire, dhe pas grimit të vajzave që ishin veshur si nuse, vizitorët patën mundësi të fotografohen me to.

Fadil Hysaj, drejtor gjeneral i festivalit, i cili bëri hapjen zyrtare të këtij edicioni, tha se kanë punuar gjatë gjithë vitit për këto pesë ditë. Ai prezantoi një pjesë të programit të Festivalit, ndër të tjerash, edhe Etno Teatrin, ku po mbahen të ekspozuara veprat e Simon Shirokës.

Hysaj njoftoi që sivjet do të jetë edhe teatri për fëmijë, ku do të performohet shfaqja “Magjistari i Ozit”.

Ndërsa Justina Pula, e bija e artistit të ndjerë Simon Shiroka, tha se për të është emocion i veçantë kur e sheh që veprat e babait të saj po ekspozohen dhe vlerësohen edhe pas kaq vitesh.

Në hapjen e festivalit ishte edhe kryetari i VV-së, Albin Kurti, i cili tregoi se është hera e dytë që po merr pjesë në këtë festival.

Ai tha për KosovaPress se më së shumti i kanë lënë përshtypje ekspozitat e Simon Shirokës dhe Rexhep Ferrit.

“Etno Fest” do të zgjasë deri më 5 shtator dhe organizatorët kanë paralajmëruar një program të pasur me ekspozita e performanca të ndryshme, me motive tradicionale.