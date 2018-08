Dy shqiptarë hapin ekspozitë për ditëlindjen e 50-të të qytetit Opfikon në Zvicër

“50-të” është ekspozita e dy artistëve shqiptarë, Visar Kryesiu dhe Qëndresa Sadriu, e cila është hapur dje në kuadër të shënimit të 50-të vjetorit të qytetit të Opfikonit në Zvicër.

Artisti Visar Kryeziu ka treguar që kjo ekspozitë e fotografisë është një ëndërr tjetër për të e realizuar.

“Ekspozita e fotografisë për nderë të 50-vjetorit të Komunës Opfikon, është një ëndërr tjetër e realizuar për mua. Më pëlqen të kontribuoj në vendin në të cilin jetoj, duke filluar nga rrethi ku jetoj. Fotot i kam realizuar me dëshire sepse takova njerëz të ndryshëm që më kanë ofruar edhe më shumë me qytetin”, tregoi artisti për KultPlus.

Ekspozita jo rastësisht është titulluar 50-të, dhe të gjitha fotografitë që kanë realizuar artistët janë portrete të personave që jetojnë që 50 vite në Opfikon, janë të moshës 50-vjeçare, e kështu me radhë. Pra gjithçka që ka të bëjë me numrin 50-të.

Ky manifestim është shënuar me plot ngjarje kulturore, duke përfshirë koncerte, shfaqje teatrale, film të metrazhit të shkurtër, ekspozita…

Ekspozita përfshinë 50-të fotografi me 50-të portrete të njerëzve të Opfikon, të cilët, ndërlidhen me këtë qytet por edhe me numrin 50-të ndërsa fotografitë do të vendosen nëpër rrugët e Opfikon, të cilat po ashtu do të qëndrojnë për 50 ditë.