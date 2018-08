Historiku i fillimit të Seminarit

Ideja dhe nisma për themelimin e një institucioni për mësimin e gjuhës shqipe për të huajt, që do të arrijë tek ajo që ne sot popullorçe e njohim si Seminari ka qenë e profe­sor dr. Idriz Ajetit dhe është mbështetur nga komuniteti shkencor e kulturor ku vepronte ai në Kosovë, e me këtë edhe nga instancat shoqërore të Ko­sovës.

Në mënyrë të heshtur, e në rrethana të caktuara edhe haptazi Seminari, i atillë siç ishte, ndërkaq, kun­dër­shtuar nga qarqe politike në Beograd, sidomos në situatat e krizave pas vitit 1981 për të arritur pikën e kul­mit të kundërshtimit më 1988-9 dhe përfundimisht me nxjerrjen e tij jashtë ligjit bashkë me institucionet e tjera, shkruan Rexhep Ismajli, në numrin e sotëm të Kohës Ditore.

Si shprehje e nevojave dhe interesave të komunitetit të studiuesve shqiptarë dhe të tjerë Seminari mbi­jetoi dhe vazhdoi jetën e tij.

Historiku

Në dimër të vitit 1973/74 në Degën e Gjuhës dhe të Letërsisë Shqipe të (atëherë) Fakultetit Filozofik me nismën e shefit shumëvjeçar dhe albanologut të shquar profesor Idriz Ajetit u diskutua për nevojën e themelimit brenda këtij fakulteti të një qendre për mësimin e gjuhës dhe të kulturës shqiptare për të huajt.

Dega e priti me mirëkuptim tërë nismën, ndërsa profesor Ajeti ishte ai që do ta diskutonte mundësinë e themelimit edhe me instancat jashtë Fakultetit. Më vonë profesor Ajeti na kishte treguar se çështjen e kishte bise­duar dhe në nivele të tjera brenda Kosovës dhe e kishte marrë edhe pajtimin e tyre. Në Degë u morën vendime për or­ga­­ni­zimin, për kohën kur do të bëhej veprimtaria e parë, për njerëzit që do të merre­shin me përgatitjen e tekstit të më­simit dhe të materialeve të tjera të nevojshme, ashtu si dhe të programit. Për hartimin e tekstit u caktuan H. Agani, M. Bardhi dhe R. Ismajli, i cili ishte caktuar dhe sekretar i seminarit, ndërsa profesor Ajeti ishte ca­k­­tuar drejtor.

Përgatitjet reale nisën vetëm më vonë në maj. Pastaj u nisën ftesat e para. Ndërkohë H. Agani ki­shte hequr dorë nga puna për tekstin, kështu që ajo mbeti për ne dy të tjerët. Në qershor ndiheshim jo shumë komodë, sepse ende nuk e dinim a do t’ia dilnim të zgjonim interesimin e një numri të mjaftueshëm të pjesë­ma­­rrësve dhe a do të kishim mundësi të ofronim përmbajtje të mjaftueshme të një niveli përkatës. Gjatë kësaj ko­he (qershor-korrik) hartuam tekstin “Kurs i gjuhës shqipe për të huaj”, bëmë programin dhe ia dolëm të sigu­ro­­nim pjesëmarrjen e një numri të mjaftueshëm studiuesish. Të gjitha ftesat ishin bërë duke u mbështetur te njohjet që kishim dhe te përvoja e mëhershme e Degës në komunikimet me studiuesit jashtë Kosovës. (Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

