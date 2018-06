Tre të vdekur në një aksident në rrugën Pejë-Vitomiricë

Tre persona kanë vdekur si pasojë e një aksidenti të ndodhur në orët e para të së dielës në rrugën Pejë-Vitomiricë.

Lajmin e ka konfirmuar për Koha.net, zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Pejës, Driton Rugova.

Ai ka thënë se një tjetër person ka mbetur i lënduar, por gjendja e tij është stabile.

22:13 - Policia ka konfirmuar se aksidenti ka ndodhur në lagjen Fidanishte.

Në këtë aksident ishte i përfshirë një automjet i tipit Volkswagen Jeta me targa të regjistrimit vendor.

Viktima të këtij aksidenti janë:

E.H. 1993 M/K/Egjiptian,

M.B. F/K/Egjiptiane,

Xh.H. F/K.Egjiptiane.

Dy pasagjeret kanë arritur pa shenja jete në Spitalin Rajonal, kurse viktima e tretë ka ndërruar jetë në QKUK-Prishtinë. Vdekjen e tyre e ka konstatuar ekipi mjekësor. Në këtë aksident lëndime ka pësuar edhe një (1) person E.H. M/K/Egjiptian, i cili nga vendi i ngjarjes është dërguar në spitalin rajonal në Pejë, për trajtim mjekësor.

Lidhur me aksidentin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka marrë pjesë në vendin e ngjarjes dhe me urdhrin e tij trupat e viktimave u janë lejuar familjarëve për ceremoni mortore.

Sipas të dhënave preliminare, dyshohet se aksidenti ka ndodhur derisa ngasësi i veturës ishte duke qarkulluar nga Peja në drejtim të Vitomiricës dhe me të arritur në lagjen Fidanishte duke mos iu përshtatur kushteve të rrugës si dhe shpejtësisë tenton të shkyçet nga rruga kryesore për të hyrë në një rrugë anësore në anën e djathtë, i njëjti për shkak të shpejtësisë nuk mund të bëjë kthimin e sigurt me ç’rast me pjesën ballore përplaset me një mur.