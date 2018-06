4 vjet burgim për personin që shtiu me armë në drejtim të disa personave pas përleshjeve në rrugë

Gjykata Themelore në Ferizaj, shpalli aktgjykim me anë të së cilit ka dënuar me katër vjet burgim për tentim vrasje dhe armëmbajtje pa leje, derisa të pandehurin P. H. për veprën penale lëndim i lehtë trupor e gjykoi me dënim burgimi në kohëzgjatje prej dy (2) vjet.

Të pandehurin K.O për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej tetë muaj.

“I pandehuri F.H akuzohet së në shtator të vitit 2017, në magjistralen Ferizaj – Prishtinë, për shkak të një mosmarrëveshje në komunikacion në mes të të akuzuarit dhe të dëmtuarit P.B, kishin vazhduar me veturat e tyre nëpër magjistralen Ferizaj – Prishtinë, ishin ndalur në oborrin e një autosalloni, kanë dal nga veturat dhe fillon një fjalosje në mes të të akuzuarit dhe P.B, me ç’rast i akuzuari F ka shtënë dy herë nga revolja e tij, në drejtim të tokës, pastaj me automjetin e tij kyçet në magjistralen Prishtinë – Shkup dhe pas 50-60 metrash kthehet përsëri në drejtim të Prishtinës dhe me të arritur përball një autosalloni, ku përskaj rrugës ishin duke qëndruar të dëmtuarit A dhe P.B, T.B dhe A.A, i akuzuari F.T me dashje eventuale ka tentuar që t’i privojë nga jeta të dëmtuarit A dhe P.B në atë mënyrë që nga dritarja e automjetit të tij që ishte në lëvizje me revole shkrep disa herë në drejtim të të dëmtuarve, duke rrezikuar edhe jetën e personave të tjerë”.

