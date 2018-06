Digjet një veturë afër Bibliotekës Kombëtare

Një veturë është përfshirë nga flakët në afërsi të Bibliotekës Kombëtare në Prishtinë.

Policia e Kosovës ka thënë për portalin Koha.net se nga zjarri në veturën e tipit Mercedes nuk ka të lënduar dhe se zjarri është lokalizuar

“Rreth ores 10:00 kemi pranuar informaten se ne rrugen Agim Ramadani ne Prishtine , saktesisht ne nje parking ne Kampusin e Universitetit te Prishtines eshte kapluar nga zjarri nje veture. Behet fjale per nje veture te tipit Mercedes me targa vendore. Ne vendin e ngjarjes jane ekipet policore po merren me rastin ,zjarri eshte lokalizuar nuk raportohet per persona te lenduar”, thuhet në njoftimin e PK-së.