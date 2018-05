Gjashtë muaj burgim dhe 300 euro gjobë për një hajn në Prizren

Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Përgjithshëm Penal ka bërë shpalljen e aktgjykimit dënues ndaj të akuzuarit me iniciale SH.Q. nga Prizreni.

Në komunikatë thuhet se atë e ka shpallur fajtor për shkak se ka kryer veprën penale vjedhje nga neni 325 parag.1. të KPRK-së, dhe i ka shqiptuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë muajsh, si dhe dënimin me gjobë në shumën prej treqind euro .

“Sepse me datën 24.03.2017, rreth orës 13.25 minuta në Prizren me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo personin tjetër , merr pasurinë e të dëmtuarit me iniciale O.O, në atë mënyrë që i dëmtuari kishte lënë biçikletën e tij, para derës në korridorin e banesës në katin e tetë ku edhe banon, me këtë rast i pandehuri shkon në katin e tetë merr biçikletën e të dëmtuarit dhe duke zbritur shkallëve, në katin e dytë kapet nga mirëmbajtësi i banesës”, thuhet në njoftim