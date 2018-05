11 vjet burgim për studentin gjerman që vrau me thikë një shqiptar

Në procesin gjyqësor pas një vrasje në qendrën e qytetit në Wiesbaden të Gjermanisë, tashmë është shpallur vendimi.

Për të pandehurin kryesor, Prokuroria ka kërkuar dënim me burg prej dymbëdhjetë vitesh e gjysmë për vrasje. Studenti 25-vjeçar gjerman dyshohet se pas një zënke ka vrarë një shqiptar 19-vjeçar, duke e goditur me thikë në zemër. Ai gjithashtu ka plagosur edhe dy persona të tjerë të rinj.

Nga ana tjetër, pala mbrojtëse ka kërkuar dënim prej maksimum katër vite burg, ndërsa për dy bashkautorët e tjerë të vrasësit vetëm gjobë në të holla. Të akuzuarit janë shtetas gjermanë, ndërsa viktima ka shtetësi shqiptare, shkruan “Frankfurter Neue Presse”, përcjell Albinfo.ch.

Të premten, Gjykata e Wiesbadenit e dënoi studentin gjerman me njëmbëdhjetë vjet burgim. Viktimën ai e kishte goditur me qëllim, me një thikë me teh të gjatë tetë centimetra e gjysmë në zemër.

Ngjarja kishte ndodhur verën e kaluar në kryeqytetin e Hessenit. Nga mesi i natës ishte shkaktuar një zënkë të cilën e kishte shkaktuar një mik 23-vjeçar i të pandehurit.