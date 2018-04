Tre të arrestuar për vjedhje të ndryshme, bastisen dhjetë lokale

Policia e Kosovës përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se ka arrestuar tre persona, të dyshuar për vjedhje, pas bastisjes në dhjetë lokacione.

“Sot, në orët e hershme të mëngjesit ka filluar një operacion policor i udhëhequr nga hetues policorë të Stacionit Policor “Veriu” në Prizren i cili kishte për synim arrestimin e personave që vepronin në kundërshtim me ligjin, të cilët, që nga viti 2010 e këndej, dyshohet se merren me vjedhje, kryesisht thyerje të automjeteve, veçanërisht në parkingjet e objekteve tregtare dhe nga automjetet të cilave u thyhej ndonjë xham merreshin çanta e gjësende të ndryshme me vlerë”, thuhet në komunikatë, transmeton Koha.net.

Policia thotë se të dyshuarit më pas largoheshin me automjete në të cilat i kishin të vendosura targat po ashtu të vjedhura.

Në kërkim të provave materiale, janë bastisur dhjetë lokacione: Vushtrri, Podujevë, Prishtinë, Drenas dhe Lipjan.

“Në Shalë të Lipjanit janë gjetur dhe sekuestruar një laptop i cili besohet t’i jetë vjedhur një shtetasi gjerman në Prizren. Një pushkë gjahu me 31 fishekë; një veturë “Audi” e zezë me targa KS e cila dyshohet se është përdor në një vjedhje në Prizren. Po ashtu në një vend tjetër, në interes të hetimeve është sekuestruar një veturë “Opel Astra” me targa 01 dhe pikërisht këto targa janë të raportuara si të vjedhura ditë më parë në polici. Janë sekuestruar 25 çanta dore të cilat dyshohet se janë të vjedhura. Disa pajisje e ndër to edhe një çekan special për thyerje të xhamave të automjeteve”, thuhet në komunikatë.

Operacioni ka qenë i sinkronizuar mirë dhe ndihmesë kanë dhënë edhe Njësia e Reagimit të Shpejtë, stacioni Policor i Prizrenit, hetues rajonal. Policët e Stacioneve Policore të Suharekës; Klinës dhe Ferizajt.

Është arritur të kapen tre të dyshuar: E. K ; A. E dhe A. K. Të cilët po mbahen në masën e arrestit policor.