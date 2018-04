Llapjanit i konfiskohet drogë

Policia ka arrestuar një të dyshuar në Podujevë pasi që gjatë legjitimimit dhe kontrollit i janë gjetur dhe konfiskuar nëntë qese me substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë, peshë prej 10.5 gramë, një komplet letra- rizlla.

Me urdhër të prokurorit dhe gjyqtarit të procedurës paraprake është bërë bastisja-kontrollimi i shtëpisë së të dyshuarit me ç’rast është gjetur një qese e vogël e mbushur me substancë narkotike e dyshuar e llojit marihuanë, në peshë 0.9 gr , 11 qese të najlonit të zbrazura si dhe një komplet letra –“rizla”. Me urdhër të prokurorit i dyshuari dërgohet në qendrën e mbajtjes.