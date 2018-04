Aktakuzë ndaj 8 personave për pjesëmarrje në grup kriminal

Aktakuzë është ngritur ndaj A.L, R.H, F.G, F.A, G.A. Z.B, L.N dhe F.S, në rastin e shenjtëruar “SHKURTI”, pranë Gjykatës Themelore në Ferizaj - Departamenti për Krime të Rënda.

Prokuroria Speciale i akuzon A.L, R.H, F.G, F.A, G.A., se kanë kryer veprat penale “pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar” nga neni 283 të KPRK-së, lidhur me veprën penale “blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge” nga neni 273 paragrafi 2 të KPRK-së, dhe (ndihmë në kryerje të veprës).

nga pjesëtarët e grupit me inicialet A.SH gjendet në arrati dhe kundër tij janë pezulluar hetimet dhe është lëshuar Letër Rreshtimi. Kurse ndaj tre personave të tjerë: Z.B, L.N dhe F.S. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë për veprën penale: “dhënia e ndihmës kryerësve pas kryerjes së veprës penale nga neni 388 paragrafi 2 nënparagrafi 2.8 lidhur më paragrafin 1të KPRK-së. Sipas aktakuzës, grupi i organizuar dyshohet se me qëllim të përfitimit material prej muajit shkurt 2017 deri me 30 prill 2017, janë marrë me blerjen , transportin dhe shitjen e pa autorizuar të narkotikëve, ashtu që në aksionin e Policisë të DHTN-së në Ferizaj, në muajin prill janë gjetur dhe sekuestruar, 824 kg e 706 gram narkotik të llojit Marihuana, e cila është gjetur në disa lokacione në Ferizaj. Narkotikët janë sekuestruar së bashku edhe me automjetet dhe mjetet e tjera të përdoruara në kryerjen e veprës penale apo për fshehjen e narkotikëve, deri më tani kjo është sasia me e madhe e narkotikeve të zbuluar dhe të sekuestruar”, thuhet në njoftimin e kësaj gjykate.