Gjykata austriake zor t’i besojë versionit se ishte aksident tentimvrasja e dyfishtë nga azilkërkuesi shqiptar

Florin C., një azilkërkues i moshës 42 vjeçare nga Shqipëria do të përballet me gjykatën në Slalzburg të Austrisë, i akuzuar për tentim të dyfishtë të vrasjes.

Ai arsyetohet se bëhet fjalë për një “aksident” por janë disa dëshmitarë ashtu si dhe gjurmët e ADN-së që e ngarkojnë atë, shkruan krone.at, përcjell albinfo.

Sipas akuzës, Florin C., më 14 tetor të vitit 2017 në një lokal nate të Salzburgut ka therur me një thikë një truproje të lokalit, duke kryer kështu tentim vrasjej. Truproja ka pësuar dy plagë në shpinë nga therja me thikë ndërsa një person tjetër, një plagë në gishtin e madh të dorës.

Pala akuzuese nuk i beson shpjegimit të dorasit se bëhet fjalë për një aksident. Këtë mosbesim e mbështet, veç tjerash në faktin se 42 vjeçari ka treguar edhe më parë sjellje të dhunshme.

Përveç se ka mbajtur një dënim prej 13 viteve burg për një vrasje të kryer në Shqipëri, ai po ashtu ka kërcënuar një gjyqtar.

Data e fillimit të procesit gjyqësor ende është e hapur.