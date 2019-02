Dy të akuzuar në Gjilan për veprat “Detyrim” dhe “Pengim i personit zyrtar”

Departamenti përgjithshëm në Prokurorinë Themelore në Gjilan ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurve L.K. dhe A.SH., të cilët gjendet nën masën e arrestit shtëpiak që nga data 7 shkurt 2019.

Sipas aktakuzës, i pandehuri A.SH., më 7 shkurt 2019, ka shkuar tek ‘’HIB Petrol’’, në komunën e Gjilanit, së bashku me të pandehurin L.K., të cilët ishin në gjendje të dehur, me ç’rast i pandehuri A.SH., fillimisht kërkon një pako cigare, pastaj një mbushje të telefonit, të cilat nuk i paguan, ndërsa më pas e detyron shitësin, tani të dëmtuarin B.S, që të ulej në tavolinë me të njëjtit, me ç’rast ka detyruar të dëmtuarin që të vepronte kundër vullnetit të tij.

Me këto veprime, i pandehuri A.SH. ka kryer veprën penale ‘’Detyrimi’’ nga neni 340 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Ndërsa, i pandehuri L.K., ka penguar personat zyrtarë në kryerjen e detyrave, në atë mënyrë që zyrtarët policor H.P. dhe A.R., fillimisht i ka kanosur me fjalë, pastaj i ka penguar, duke i kapur për uniforme, gjatë kohës kur tentonin ta arrestonin të pandehurin A.SH.

Në këtë mënyrë ai ka kryer veprën penale ‘’Pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare’’.