3 vjet burgim pejanit që mbajti të ngujuar në banesë shtetasen çeke

Gjykata Themelore në Pejë - Departamenti për Krime të Rënda, ka shpallë aktgjykim dënues ndaj të pandehurit Q.B.

Të pandehurin, gjykata e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar me dënimin unik me burgim në kohëzgjatje prej 3 vitesh në të cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim si dhe dënim me gjobë në shumë prej 500 euro.

Të njëjtit i është shqiptuar edhe dënimi plotësues – konfiskimi i armës dhe është urdhëruar shkatërrimi i saj.

Ndaj të pandehurit është vazhduar paraburgimi deri sa aktgjykimi të merr formën e prerë.

“I pandehuri Q.B është shpall fajtor për shkak se më datë 20.05.2018, në fshatin Raushiq, Komuna Pejë, në mënyrë të kundërligjshme e ka privuar nga liria shtetasen e Republikës Çeke, e cila derisa ishte duke hipur në automjetin e shokëve të saj për të udhëtuar në Republikën e Çekisë, i pandehuri e kapë për flokësh dhe duke e goditur në pjesë të ndryshme të trupit e largon nga shokët e saj dhe e mbyll në shtëpi duke e kërcënuar që të mos kontaktojë me askënd në të kundërtën do t’ia vras familjen dhe të dashurin në Çeki, deri kur pas tre ditësh e njëjta arrin që ta lajmërojë me telefon policinë çeke, ashtu që Policia e Kosovës e njoftuar përmes Interpolit e ka identifikuar vendndodhjen e saj dhe e ka liruar. Me rastin e arrestimit të tij, këtu i pandehuri në Stacionin Policor në Pejë, kanos seriozisht personat zyrtar me fjalët ‘në momentin e parë që do të dal krejt policët që më kanë arrestu do t’i vras’ me çka ka kryer veprat penale ‘kufizim i kundërligjshëm i lirisë, mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve dhe kanosje’”, thuhet në njoftimin e Gjykatës.

Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit.