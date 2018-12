Policia në Deçan kap dy persona të dyshuar për “vjedhje të rënda”, u ndihmuan nga mediat

Policia e Kosovës në Deçan, njofton se me datë 30.11.2018, pas një pune të gjatë hetuese, ka arritur të identifikojë dhe të arrestojë dy persona të dyshuar, të cilët dyshohet se kanë kryer veprën penale ‘vjedhje e rëndë’

Personat e dyshuar të arrestuar lidhur me këtë rast janë: XH. TH. lindur me 1975 dhe A.P. lindur me 1993, që të dy shqiptarë.

“Në lidhje me rastet është njoftuar prokurori i shtetit dhe të gjitha veprimet policore në teren janë ndërmarrë në koordinim me të njëjtin, dhe me vendim te prokurorit të dyshuarve iu është caktuar masa e ndalimit policor. Këto vepra penale kryesisht janë vjedhje të rënda të ndodhura në shtëpi, banesa dhe dyqane afariste të qytetarëve të Deçanit me rrethinë”, thuhet në njoftimin e PK-së.

Të dyshuarit janë duke u hetuar nga Njësitet përkatëse t` Policisë së Kosovës lidhur me disa raste të grabitjeve të cilat kanë ndodhur në Rajonin e Pejës.

“Policia e Kosovës falënderon të gjitha mediat e shkruara dhe ato elektronike pasi që pas publikimit të fotografive të personit të dyshuar kanë ndihmuar shume në identifikimin e tij. Policia e Kosovës falënderon qytetarët e kësaj zone të cilët kanë bashkëpunuar dhe kanë ndihmuar policinë pa hezituar në raportim të dukurive negative kriminale brenda shoqërisë sonë, pasi që vetëm në këtë mënyrë mund dhe duhet të krijojmë një ambient të sigurt dhe të qetë për të gjithë qytetarët në komunën e Deçanit dhe rajon në përgjithësi”, thuhet në njoftim.