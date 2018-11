Aktakuzë për dhunë në familje

Prokuroria Themelore në Gjilan, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit V.Z., për shkak të veprës penale ‘’Ngacmimi’’., njofton kumtesa, transmeton Koha.net.

Sipas aktakuzës, në kohë të papërcaktuar e deri më 28 tetor 2018, në komunën e Gjilanit, i pandehuri V.Z., në vazhdimësi, me dashje, me qëllim të ngacmimit, nën ndikimin e alkoolit dhe për shkak të xhelozisë, i ka shkaktuar frikë dhe shqetësim të madh emocional bashkëshortes e tij, të dëmtuarës R.Z., në atë mënyrë që pasi e dëmtuara refuzon të ketë marrëdhënie intime. I njëjti fillon ta fyejë dhe kërcënojë me fjalë në prani të fëmijëve se, do ta rrahë, do ta vrasë, deri në momentin kur vajza e tyre duke qarë i lutet që të mos shkaktonte probleme.

I pandehuri ka pranuar që edhe më parë ka ushtruar dhunë psikike dhe fizike ndaj bashkëshortes, për të cilat ajo kishte kërkuar edhe tretman mjekësor.

Prokuroria ka kërkuar nga gjykata kompetente në Gjilan, që të pandehurin ta shpallë fajtor për këtë vepër penale dhe ndaj tij të shqiptojë sanksion penal, me të cilin do të arrihej qëllimi i dënimit.