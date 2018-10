Apeli ua zbut dënimet të akuzuarve për terrorizëm në rastin “Izraeli”

Gjykata e Apelit ka vendosur që të aprovojë si të bazuara ankesat e mbrojtësve të tetë të akuzuarve në rastin e njohur si “Izraeli”, kurse ka refuzuar ankesën e të akuzuarit Kenan Plakaj dhe ankesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës.

Kështu, sipas aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, të siguruar nga “Betimi për Drejtësi”, kjo gjykatë ia ka zvogëluar dënimin unik të akuzuarit Visar Ibishi, nga dhjetë vjet burgim sa ishte dënuar nga shkalla e parë, në tetë vjet burgim.

Nga një vit më pak nga dënimi me burgim i shqiptuar nga shkalla e parë, Apeli u ka shqiptuar të akuzuarve Burim Istrefi, Leutrim Vojvoda dhe Flamur Gashi. Istrefi i cili nga shkalla e parë ishte dënuar me tre vjet burgim, tanimë do të vuaj dënimin prej dy vjetësh, kurse të akuzuarit Vojovda dhe Gashi, të cilët nga shkalla e parë ishin dënuar me nga pesë vjet burgim, pas vendimit të Apelit, të njëjtit do të vuajnë nga katër vjet burgim.

Nëntë muaj më pak burg do të mbajë edhe i akuzuari Lulzim Gashi, i cili nga shkalla e parë ishte dënuar me gjashtë vjet burgim, mirëpo, pas aprovimit të ankesës nga Gjykata e Apelit, i njëjti tashmë do të vuajë dënimin me burgim në kohëzgjatje prej pesë vjetësh e tre muaj burgim.

Ndërsa, të akuzuarit Leotrim Musliu, Apeli ia ka zvogëluar dënimin me burgim, nga tre vjet e gjashtë muaj burgim, sa i kishte shqiptuar shkalla e parë, në dy vjet burgim, apo një vit e gjashtë muaj më pak.

Kurse, për të akuzuarit Arton Ahmeti dhe Lulzim Gashi, Apeli ka vendosur që të bëjë rikualifikimin e veprës penale, ashtu që për veprën penale përgatitja e veprave terroriste ose veprave kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, nga neni 144 par.1 lidhur me nenin 135 par.1 nën par.1.1 lidhur me nenin 179 nën par.1.9 lidhur me nenin 31 të KPRK, e cilëson në veprën penale përgatitja e veprave terroriste ose veprave kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, nga neni 144 par.1 lidhur me nenin 135 par.1 nën par.1, lidhur me nenin 31 të KPRK.

Sa i përket të akuzuarit Kenan Plakaj, Apeli e ka refuzuar ankesën e mbrojtësit të tij, Avni Ibrahimi, dhe të njëjtit ia ka vërtetuar dënimin me burgim nga kohëzgjatje prej një vit e gjashtë muaj burgim.

Në arsyetimin e Apelit thuhet se, shkalla e parë ka dhënë arsye të qarta dhe të plota lidhur me dashjen e të akuzuarve dhe në këtë drejtim ankesat e mbrojtësve të akuzuarve janë të pabazuara për arsye se gjykata nxjerr përfundime të drejta dhe të qarta lidhur me dashjen e të akuzuarve për arsye se këtu kemi të bëjmë me veprime përgatitore e jo me kryerjen e veprës penale.

“Gjykata e Apelit vlerëson se pretendimet ankimore të cekura në ankesat e mbrojtësve të akuzuarve se gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë janë të pabazuara, për arsye se në shqyrtimin gjyqësor nga shkresat e lëndës dhe provat materiale në tërësi është vërtetuar se të akuzuarit Visar Ibishi, Burim Istrefi, Leotrim Vojvoda dhe Flamur Gashi, kanë planifikuar kryerjen e veprës terroriste nga neni 136 bashkë me të akuzuarit Artan dhe Lulzim Gashi, të cilët kanë planifikuar në bashkëkryerje përgatitjen e veprave penale terroriste ose veprave kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, nga neni 144 par.1 lidhur me nenin 135 par.1 nën par.1.1 të KPRK, dhe gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të plotë nga gjykata se të akuzuarit e cekur më lartë kanë pasur qëllim dhe dashje dhe përmes Lavdrim Muhaxherit, janë përgjigjur thirrjes të organizatës terroriste ISIS…”, thuhet në aktgjykimin e Apelit.

Tutje në aktgjykimin e saj, Apeli jep edhe arsyetimin se pse ka bërë ricilësimin e veprës penale, duke theksuar se në këtë rast vepra ka mbetur në tentativë.

“Gjykata e Apelit, veprën penale përgatitja e veprave terroriste ose veprave kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, nga neni 144 par.1 lidhur me nenin 135 par.1 nën par.1.1lidhur me nenin 179 nën par.1.9 lidhur me nenin 31 të KPRK, e më afër të përshkruar si në dispozitivin II të aktgjykimit, e cilësoi në veprën penale përgatitja e veprave terroriste ose veprave kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, nga neni 144 par.1 lidhur me nenin 135 par.1 nën par.1, lidhur me nenin 31 të KPRK, kjo për arsye se nga përshkrimi faktik i dispozitivit të aktgjykimit dhe nga shkresat e lëndës vepra penale ka mbetur në përgatitje dhe nuk kemi privim të personit zyrtar gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose në lidhje me detyrë zyrtare, e nga kjo rezulton se nuk kemi fare pasoja të privimit nga jeta të ndonjë personi zyrtar dhe për këtë arsye gjykata e ri cilësoi veprën penale, e me këtë evitoi edhe shkeljen e ligjit penal”, thuhet në aktgjykim.

Sa i përket zbutjes së dënimeve për të akuzuarit, Apeli ka theksuar se shkalla e parë nuk ka marrë parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese për të akuzuarit, sikurse faktin se të njëjtit, nuk kanë qenë të dënuar më parë, disa nga ta janë të papunë, familjarë dhe të gjendjes së varfër ekonomike.

“Gjykata e Apelit, pas vlerësimit të ankesave të mbrojtësve të akuzuarve Visar Ibishi, Burim Istrefi, Leotrim Vojvoda, Flamur Gashi, Arton Ahmeti, Lulzim Gashi, Leotrim Musliu dhe Besart Peci, ka gjetur se gjykata nuk ka vlerësuar në mënyrë të duhur të gjitha rrethanat lehtësuese e të cilat shkojnë në dobi të akuzuarve duke marrë parasysh se të akuzuarit gjerë më tani nuk kanë qenë të dënuar, e kjo tregon se sjelljet e tyre të mëparshme kanë qenë në harmoni me normat pozitivit të shoqërisë, se të akuzuarit Visar Ibishi, Burim Istrefi, Flamur Gashi, Kenan Plakaj, Arton Mehmeti, Leotrim Musliu dhe Besart Peci, janë të pa punë, se i akuzuari Burim Istrefi, Leotrim Musliu dhe Besart Peci, janë familjar, se të akuzuarit janë të gjendjes së varfër ekonomike, të akuzuarit Arton Ahmeti, Kenan Plakaj dhe Besart Peci, kanë pranuar fajësinë, gjë që nën kupton pendimin e thellë të tyre dhe me mos besimin e tyre të këtyre rrethanave personale të akuzuarve dhe gjendjen e tyre ekonomike”, thuhet në aktgjykim.

Këto dënime, sipas Apelit, janë në proporcion me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarve dhe dënimet e këtilla do të shërbejnë preventives individuale që të akuzuarit në të ardhmen mos kryejnë vepra penale të këtilla apo tjera, si dhe preventivës së përgjithshme që dënimet e këtilla të shqiptuara të akuzuarve të ndikojnë edhe te të tjerët në parandalimin e kryerjes së këtyre veprave penale, dhe pritet në tersi të arrihet edhe qëllimi i dënimit.

Ndryshe, ankesat e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSKR), dhe ato të mbrojtësve të të akuzuarve, ishin shqyrtuar nga një kolegj i Gjykatës së Apelit më 17 shtator të këtij viti.

Lirim nga akuzat apo rigjykim të rastit, kishin kërkuar në atë seancë, nëntë të akuzuarit për planifikim të sulmeve terroriste ndaj lojtarëve të Kombëtares Izraelite të futbollit, në ndeshjen Shqipëri – Izrael e zhvilluar në nëntor të 2016.

Në anën tjetër, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), ishte ankuar në Apel duke kërkuar që ndaj të akuzuarve të shqiptohen dënime më të larta.

Gjykata Themelore në Prishtinë, në maj të këtij viti, i kishte shpallur fajtorë nëntë të akuzuarit dhe ndaj tyre kishte shqiptuar dënime me mbi 35 vjet burgim.

Kështu, Visar Ibishi për të gjitha veprat penale ishte dënuar me 10 vjet burgim si dhe me 1800 euro gjobë, Burim Istrefi me 3 vjet burgim, Leotrim Vojvoda me 5 vjet burgim, Flamur Gashi me 5 vjet burgim, Kenan Plakaj me 1 vjet e 6 muaj burgim si dhe 1800 euro gjobë, Artan Ahmetaj me 1 vjet e 6 muaj burgim, Lulzim Gashi me 6 vjet burgim, Leutrim Musliu me 3 vjet e 6 muaj burgim dhe Besart Peci me 2500 euro gjobë.

Këto dënime të shqiptuara nga ana e gjykatës së shkallës së parë, PSRK i kishte quajtur minimale. Sipas prokurorisë, shkalla e parë nuk kishte vlerësuar rrethanat rënduese ndaj të akuzuarve siç është pesha e veprës penale, andaj, për këtë arsye, organi i akuzës i kishte propozuar Apelit që ndaj të akuzuarve të shqipton dënime më të ashpra.

Kthimin e rastit në rigjykim, me pretendimet se çështja penale nuk ishte gjykuar plotësisht dhe se aktgjykimi kishte tejkaluar akuzën, i kishte propozuar Apelit, avokati Ali Latifi, mbrojtës i të akuzuarit Visar Ibishi.

Sipas Latifit, provat që ishin vlerësuar nga shkalla e parë kanë qenë të kundërligjshme dhe se edhe rasti si rast ka qenë i montuar, siç kishte thënë Latifi, me të akuzuarit është vepruar njëjtë sikurse me Adem Demaçin dhe veprimtarët e tjerë që në kohën e Jugosllavisë u janë montuar rastet.

I njëjti po ashtu, kishte kërkuar që të mbrojturi të tij, t’i ndërpritet paraburgimi dhe t’i caktohet një masë më e lehtë.

Anulimin e aktgjykimit të shkallës së parë dhe kthimin e lëndës në rigjykim, apo lirimin plotësisht nga akuza për Burim Istrefin, kishin kërkuar mbrojtësit e tij, Ndrec Dodaj dhe Hamdi Jashanica.

Sipas ankesës së mbrojtësve të të akuzuarit Istrefi, gjykata e shkallës së parë nuk kishte vlerësuar drejt gjendjen faktike, sikurse që aktgjykimi është i përcjelle me shkelje dhe zbrazëti, çka sipas ankesës, e bën aktgjykimin të paqëndrueshëm.

“Burimi ka shku në Shkodër, mirëpo shkalla e parë nuk ka gjet pse ka shku aj, çfarë qëllime ka pasur, a e ka ditur Burimi pse po bohen fotografitë rreth stadiumit në Shkodër etj. Pra i mbrojturi ynë, nuk e ka ditur qëllimin dhe rrethanat që ai së bashku me të bashkakuzuarit kanë shkuar atje dhe kësisoj nuk ka as dashje tek Burimi”, kishte thënë mbrojtësi Jashanica.

Lirimin e të mbrojturit të tij, në mungesë të provave, i kishte propozuar kolegjit të Apelit edhe mbrojtësi i të akuzuarit Leotrim Vojvoda, avokati Skënder Musa.

Sipas Musës, aktgjykimi bazohet në prova të papranueshme dhe se shkalla e parë nuk ka dhënë asnjë provë të besueshme që i akuzuari Vojvoda ka përgatit ndërmarrë ndonjë veprim për përgatitjen e veprave penale terroriste.

“Nga ky kolegj pres që të përmisoni aktgjykimin e shkallës së parë. Për veprime të njëjta, shkalla e parë ka shqiptuar dënime të ndryshme. Unë nuk pres që ju të rritni dënimet ndaj ndonjë të akuzuari, por pres që të zvogëloni dënimin ndaj të mbrojturi tim”, kishte deklaruar Musa.

Tutje, Musa ju kishte lutur kolegjit të Apelit që këtë lëndë të kryejnë vet dhe të vendosin në mënyrë meritore pasi që siç kishte thënë, në rast rigjykimi, çështja do të zvarritej shumë, kurse të akuzuarit do të vazhdonin të qëndronin në paraburgim.

Edhe mbrojtësja e Flamur Gashit, avokatja Marigona Berisha, kishte thënë se aktgjykimi i shkallës së parë është bazuar në prova të papranueshme dhe se shkalla e parë nuk kishte vërtetuar drejt gjendjen faktike.

E njëjta, kolegjit të Apelit i kishte propozuar që të nxjerr aktgjykim lirues për të mbrojturin e saj.

Zbutjen e dënimeve për të akuzuarit Kenan Plakaj dhe Arton Ahmeti, i kishin propozuar Apelit, mbrojtësit e tyre, avokatja Nazmie Ibrahimi respektivisht Zahide Gjonaj.

Sipas tyre, shkalla e parë nuk kishte vlerësuar siç duhet rrethanat lehtësuese ndaj të këtyre dy të akuzuarve, siç janë gjendja ekonomike, fakti që për herën e parë kanë renë ndesh me ligjin, andaj, të njëjtit i propozuan Apelit, zbutjen e dënimeve ndaj të akuzuarve.

Me pretendimet se aktgjykimi nuk përmban arsye mbi faktet vendimtare dhe se nuk ka analizë tërësore mbi dashjen në veprimet e të akuzuarit Lulzim Gashi, mbrojtësi i tij, Bekim Sylejmani i kishte propozuar Apelit që të njëjtin ta liron nga akuzat apo që çështja të kthehet në rigjykim.

Edhe mbrojtësi i të akuzuarit të fundit në këtë rast, Leotrim Musliu, avokati Gëzim Maloku, Apelit i kishte propozuar që lëndën ta kthej në rigjykim.

Sipas Malokut, tek i mbrojturi i tij nuk ka asnjë element të veprës penale për të cilën akuzohet. Sa i përket veprës penale të armëmbajtjes për të cilën i akuzuari është dënuar, avokati Maloku tha se i mbrojturi i tij nuk ka qenë asnjëherë në posedim të saj dhe se ajo armë është gjetur në një shtëpi ku banojnë 10 persona.

Sa i përket veprës tjetër penale për të cilën Musliu është shpall fajtor, atë të mos lajmërimit të kryesve të veprës penale, mbrojtësi i tij kishte thënë se, me asnjë provë nuk është vërtetu që Musliu ka qenë në dijeni, pasi nuk ka vepër penale pasi që e njëjta nuk është tentu.

Ndryshe, lidhur me ankesat e PSRK-së dhe mbrojtësve ishte deklaruar edhe Prokuroria e Apelit, e cila gjykatës së shkallës së dytë i kishte propozuar që të aprovojë si të bazuar ankesën e PSRK-së kurse të refuzojë ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve.

Nëntë të pandehurit akuzoheshin se gjatë ndeshjes së futbollit ndërmjet Shqipërisë dhe Izraelit, që ishte zhvilluar në qytetin e Shkodrës, në nëntor të vitit 2016, kanë planifikuar të kryejnë sulm terrorist kundër lojtarëve dhe tifozëve izraelitë.

Për këto pretendime, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), kishte ngritur këtë aktakuzë ndaj Kenan Plakaj, Besart Peci, Arton Ahmetaj, Visar Istrefi, Burim Istrefi, Leutrim Vojvoda, Flamur Gashi, Lulzim Gashi dhe Leutrim Musliu.

Arton Ahmeti, Kenan Plakaj dhe Besart Peci, e kishin pranuar fajësinë për veprat me të cilat i ngarkon prokuroria në fazat e mëhershme të procedurës, ndërsa të akuzuarit tjerë, Visar Ibishi, Burim Istrefi, Leutrim Vojvoda, Flamur Gashi, Lulzim Gashi dhe Leutrim Musliu, në vazhdimësi janë deklaruan të pafajshëm.

Sipas aktakuzës së prokurorisë, Lavdrim Muhaxheri, përmes kontakteve të rregullta me të akuzuarin Visar Ibishi, i ka bërë thirrje që ta kryejë sulmin terrorist kundër lojtarëve dhe tifozëve nga Izraeli, të cilët duhej të vinin në Shqipëri, në qytetin e Shkodrës, nëntorin e 2016-ës.

Prokuroria pretendon se këto komunikime janë kryer duke përdorur një aplikacion të internetit të quajtur “Telegram”.

Sipas kësaj, të akuzuarit Visar Ibishi, Burim Istrefi, Leotrim Vojvoda dhe Flamur Gashi, në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të terrorizmit.

Sipas aktakuzës, dy të akuzuarit e tjerë, të cilët e kishin pranuar fajësinë, Arton Ahmeti dhe Lulzim Gashi, e kanë shfrytëzuar të njëjtin aplikacion për të komunikuar me Lavdrim Muhaxherin, me qëllim që gjatë tetorit të kryenin sulme terroriste brenda Kosovës, ashtu që kanë planifikuar sulm terrorist-atentat në ndërkombëtarët ose në institucionet e sigurisë.

Prokuroria pretendon se pjesë e këtij organizimit ishte edhe blerja e armëve për grupin, me paratë që do të siguroheshin nga Lavdrim Muhaxheri.

Gjithnjë sipas aktakuzës, ky grup kishte arritur të prodhonte eksploziv (materiale plasëse) në shtëpinë e të akuzuarit, Kenan Plakaj.

Aktakuza e prokurorisë pretendon se i akuzuari Lulzim Gashi, ka marr pjesë aktivisht për dy javë në radhët e organizatës terroriste “Al Nusra”, duke kryer veprën penale të organizimit dhe pjesëmarrje në grupet terroriste./Betimi për Drejtësi