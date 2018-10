Aktakuzë për vrasje në tentativë dhe armëmbajtje pa leje

Gjilan, 12 tetor – Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë ndaj dy të pandehurve, E.I. dhe V.I.

Sipas Prokurorisë, i pandehuri E.I., me veprim të drejtpërdrejtë dhe me dashje në muajin shtator 2018, në komunën e Gjilanit, ka tentuar ta privojë nga jeta të dëmtuarin E.Z., në atë mënyrë që i përgatitur me armë dhe sëpatë shkon te shtëpia e të dëmtuarit dhe derisa tenton të shkrepë me armë në drejtim të tij, aty ndërhyn i pandehuri V.I., i cili e pengon këtë veprim, me ç’rast arma shkrepë para këmbëve të të pandehurit.

Me këto veprime, i pandehuri E.I., ka kryer veprën penale ‘’Vrasje në tentativë’’, nga neni 178 lidhur me nenin 28 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Gjithashtu, i pandehuri E.I, pa autorizim dhe në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm për armët, ka mbajtur në pronësi armë zjarri dhe pesë (5) fishekë, me ç’rast ka kryer edhe veprën penale ‘’Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’’, nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së.

Ndërsa, i pandehuri V.I., pas rastit të ndodhur, ka mbajtur në posedim të njëjtën armë në shtëpinë e tij, me çka ka kryer veprën penale ‘’Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’’, nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së.

Po ashtu, në aktakuzë i është propozuar gjykatës që të pandehurit E.I, t’i shqiptojë dënim plotësues – konfiskimin e armës dhe të njëjtit t’i vazhdohet masa e arrestit shtëpiak.