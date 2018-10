Katër persona të maskuar grabisin nën kërcënimin e armëve një lokal të lojërave të fatit 

Katër persona të armatosur e të maskuar kanë grabitur një lokal të lojërave të fatit, në Vushtrri, në orët e para të së premtes.

Ata kanë hapur me forcë derën e këtij lokali, dhe kanë marrë 1105 euro para. Kanë marrë edhe DVR-in e kamerave.

“Vushtrri 05.10.2018 – 00:45. Katër persona të maskuar dhe të armatosur me forcë kanë hapur derën e një lokali të lojërave të fatit, me ç’rast kanë sulmuar fizikisht viktimën mashkull K/Shqiptar. Të dyshuarit kanë dëmtuar pesë aparate, kanë marrë DVR-in e kamerave dhe nga arka kanë mare 1000€ para të gatshme si dhe kuletën e ankuesit me dokumente personale dhe 105€. Rasti mbetet nën hetime nga njesitet policore”, bën me dije Policia e Kosovës në raportin 24 orësh.