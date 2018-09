Aktakuzë për rrahje të bashkëshortes dhe vjehrrës në Kamenicë

Prokuroria Themelore në Gjilan ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit D.H., për shkak të dhunës në familje.

Prokuroria njofton se i pandehuri, nga muaji qershor e deri në muajin shtator të këtij viti, në komunën e Kamenicës, ka rrahur bashkëshorten e tij A.S. dhe nënën e saj të paralizuar F.S.

“Me ç’rast të dëmtuarës F.S., si pasojë e goditjeve i shkakton lëndime trupore. Në këtë mënyrë, i njëjti ka kryer veprën penale ‘Lëndim i lehtë trupor’, nga neni 188 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 lidhur me paragrafin 1.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)”, thuhet në njoftim.

Gjithashtu, i pandehuri me qëllim të frikës, ankthit dhe pasigurisë për jetë, të dëmtuarat i kërcënoi seriozisht me fjalë se nëse e raportojnë rastin, do t’i vrasë, me ç’ rast ka kryer edhe veprën penale ‘Kanosje’.

“Po ashtu, i njëjti edhe në Gjykatën Themelore në Gjilan, gjatë mbajtjes së seancës për shqyrtimin e urdhrit mbrojtës, e kanos me fjalë të dëmtuarën A.S., te e cila ka shkaktuar frikë të jashtëzakonshme. Me këto veprime, i njëjti ka kryer veprën penale ‘’Kanosje’’ nga neni 185 paragrafi 1 të KPRK-së”, thuhet në njoftim.

Në aktakuzë është propozuar që Gjykata kompetente në Gjilan, t’ia vazhdojë masën e paraburgimit të pandehurit, pasi që ende ekziston rreziku real i ndikimit te të dëmtuarat dhe rreziku i përsëritjes së veprës penale.

Në fund, Prokuroria ka propozuar që Gjykata Themelore në Gjilan, pas vlerësimit të provave, të pandehurin të e shpallë fajtor për veprat penale të cilat iu vihen në barrë dhe ndaj tij të shqiptojë sanksion penal të paraparë me Kodin Penal të Republikës së Kosovës, i cili do t’i përgjigjej të gjitha rrethanave të kryerjes së veprave penale dhe me të cilin do të arrihej qëllimi i dënimit.