Vihet nën kontroll zjarri që dje shpërtheu në Pashtrik

Kryetari i Prizrenit, Mytaher Haskuka përmes rrjetit social Facebool bëri mbrëmë të ditur se zjarri që kishte shpërthyer në bjeshkët e Pashtrikut është vënë nën kontroll dhe se dyshohet që ai ishte i shkaktuar nga keqbërës të qëllimshëm.

Më poshtë, postimi i kryetarit të Prizrenit, Haskuka:

Dje para mesditës kemi marrë lajmin se një pjesë e bjeshkës së Pashtrikut është kapluar nga zjarri. Falë intervenimit të shpejtë të Drejtorisë së Emergjencave me njësinë e zjarrfikësve, përhapja e flakëve të zjarrit në bjeshkë është vënë nën kontroll.

Me gjasë, zjarri është shkaktuar qëllimshëm nga persona të pandërgjegjshëm, prandaj do të kërkojmë me ngulm hetim të rastit nga policia. Me vënien e zjarrit, pos që është shkaktuar dëm i madh material, po rrezikohen jetët e qytetarëve në këtë pjesë të Hasit.

Saktësisht, zona e rrezikuar është në mes të fshatrave Planejë dhe Gorozhub, dhe me këtë rast lus qytetarët e kësaj ane për kujdes të shtuar deri në fikjen e plotë të zjarrit.