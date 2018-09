Rrahje masive në Barilevë, shtatë të arrestuar

Policia njofton se në fshati Barilevë të Prishtinës, dje ka ndodhur një rrahje masive, transmeton Koha.net.

Njoftohet se janë arrestuar shtatë persona kushërinj në mes vete meshkuj K/Shqiptarë, të cilët pas një mosmarrëveshje rreth një prone janë rrahur në mes vete.

Njëri nga të përfshirët në rrahje, ka përdorur armën e zjarrit duke shtënë në ajër.

Ndaj të tij, me vendimin e gjyqtarit të procedurës paraprake, i është kontrolluar shtëpia, me ç’rast i dyshuari vullnetarisht dorëzon një armë zjarri – revole modeli 70, cal.7.65, me një karikator me dy fishekë, transmeton Koha.net

Si pasojë e rrahjes lëndime trupore dhe tretman mjekësor kanë marrë tre të dyshuar.

Pas intervistimit me vendimin e prokurorit, katër të dyshuar dërgohen në qendrën e mbajtjes, kurse tre të dyshuar lirohen.