Vdes 7 vjeçarja e aksidentuar dje me trenin në fshatin Dush

Me datën 3 shtator 2018 rreth orës 17:45 në vendin Dush, përkatësisht në vendkalimin hekurudhor, ka ndodhur aksident trafiku me fatalitet, me pasojë vdekjen e tre personave dhe lëndimin e tre të tjerëve.

“Në ketë aksident ishin të përfshirë vetura ‘Mercedes’ me ngjyrë kafe dhe me targa të regjistrimit vendit, i drejtuar nga i dyshimti shtetas i Kosovës N.B. (1968), si dhe trenit të udhëtarëve me nr 761 i drejtuar nga viktima. Deri të aksidenti ka ardhur përderisa automjeti ishte duke qarkulluar nga fshati Gjurgjevik në drejtim të fshatit Dush dhe me të arritur në fshatin Dush, te vendkalimi hekurudhor, i njëjti, duke mos i respektuar shenjat e trafikut dhe duke mos shikuar sa duhet, hyn në vendkalim hekurudhor ku me ketë rast treni ishte duke qarkulluar nga drejtimi i Prishtinës në drejtim të Pejës dhe i njëjti me pjesën e parë ballore të anës së djathtë e godet automjetin në pjesën e pasme anësore të djathtë të cilin e hedh jashtë rruge në të djathtë”, thotë Policia e Pejës.

“Si pasojë e kësaj goditje, pos dëmeve të mëdha materiale, pësojnë lëndime drejtuesi i automjetit dhe pasagjerët e tij. Në Spitalin rajonal të Pejës pa shenja jete arrin shtetasja e Kosovës A. Bajraktari (1979), ndërsa shtetasi H. Bajraktari(1939) ndalohet në repartin kirurgjik në Pejë, kurse të lënduarit tjerë dërgohen në QKUK në Prishtinë. Pasagjerja Sh. Muharremi 54 vjeçe ka ndërruar jetë në QKUK Prishtinë, ndërsa drejtuesi i veturës N. Bajraktari dhe pasagjerja 7 vjeçe A. Bajraktari dhe pasagjeri 5 vjeç, A. Bajraktari, dërgohen për shërim të mëtutjeshëm në QKUK në Prishtinë”, deklaron PK e Pejës.

Ndërkaq, PK thotë se sot, më 4 shtator, rreth orës 08:52, “jemi informuar se e aksidentuara A. Bajraktari (2011) ka ndërruar jetë në QKUK-Prishtinë”.

Lidhur me aksidentin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka marrë pjesë në vendin e ngjarjes dhe me urdhrin e tij tre (3)trupat e viktimave u janë lejuar familjarëve për ceremoni mortore.