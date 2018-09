Aksident në Lluzhan, lëndohen 5 persona

Pesë persona janë lënduar si pasojë e një aksidenti që ka ndodhur në magjistralen Prishtinë-Podujevë.

Zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ka bërë të ditur përmes telefonit se aksidenti ka ndodhur rreth orës 18.00 në fshatin Lluzhan.

“Aksidenti ka ndodhur ndërmjet dy veturave, me ç’rast pesë persona kanë marrë lëndime dhe janë dërguar për trajtim në QKUK”, ka thënë ajo, për ksp.

Ndryshe, sipas statistikave të policisë, numri i përgjithshëm i aksidenteve në periudhën janar-qershor 2018 , krahasuar me numrin e aksidenteve me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar është më i vogël për 13.25 %.

Edhe numri i aksidenteve me fatalitet ka shënuar rënie me 19.61%, sikurse edhe ai me dëme materiale 50.65% , ndërsa me lëndime trupore ka ngritje për 0.46%.