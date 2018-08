Aktakuzë ndaj deputetit Zeka për mashtrim me viza pune në Gjermani

Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë kundër deputetit të Nismës, Milaim Zeka, Ilir Krasniqit dhe E.K., për mashtrim, shmangie nga tatimi dhe për pastrim parash.

Sipas aktakuzës, , Krasniqi dhe Zeka, që nga viti 2016 e deri në mars të vitit 2017, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, më 2 qershor të vitit 2016, kanë regjistruar biznesin, si agjencion punësimi, ku kanë paraqitur fakte të rreme kinse për punësimin e qytetarëve të Kosovës në Gjermani, duke mashtruar 900 aplikues për viza pune, transmeton Koha.net.

Prokuroria Speciale e Kosovës të hënën ka ngritur aktakuzë edhe kundër të pandehurve F.H., B.R dhe V.R për mashtrim me viza pune në Gjermani.

Të pandehurit F.R dhe B.R në periudhën kohore qershor 2016 – gusht 2017, duke i fshehur faktet dhe me qëllim të përfitimit për vete dhe persona të tjerë, e me qëllim të fshehjes apo të maskimit, të natyrës, burimit, vendit, dispozicionit, lëvizjes ose pronësisë së pasurisë, pasi që më parë kanë pranuar mjete monetare të shumta duke i mashtruar një numër shumë të madh të qytetarëve të Kosovës, kinse do t’i punësojnë në Gjermani, duke përfituar me anë të veprës penale të “mashtrimit dhe falsifikimit të dokumenteve”, nga secili i dëmtuar shumën prej 2500 – 3000 euro.

Numri i të dëmtarëve që nuk janë punësuar fare në Gjermani është 489 persona.