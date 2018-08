Droni kap parakalimet e gabuara në Shkodër-Lezhë

Policia e Shteti ka zhvendosur kontrollet më dron në një tjetër rrugë kombëtare. Sipas një njoftimi bëhet me dije se “syri” vëzhgues i policisë ka qenë i stacionuar në aksin Shkodër-Lezhë.

Bëhet me dije se nesër do të jenë në një tjetër rrugë, jo për të ndëshkuar, por për të garantuar se shkeljet evidentohen dhe çdokush do të përballet me sanksionet.

“Mirëmëngjes nga Policia e Shtetit! “Syri” vëzhgues nga ajri i Policisë së Shtetit u zhvendos në aksin Lezhë – Shkodër. Nesër do të jemi në një tjetër rrugë kombëtare, jo për të ndëshkuar, por për të garantuar se shkeljet evidentohen dhe çdokush do të përballet me sanksionet. Kjo për të rritur sigurinë në akset rrugore dhe parandaluar aksidentet. Telefono për çdo shkelje në 112, 24/7!”, – thuhet në njoftimin e policisë.