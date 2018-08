Vrau dy persona në 1999, arrestohet 39 vjeçari në Pukë

Policia e Pukës ka vënë në pranga ditën e sotme një 39 vjeçar, i cili është dënuar me 20 vjet burg për vrasjen e dy personave në vitin 1999.

Personi i arrestuar është shtetasi Ndue Memaj, 39 vjeç, banues në Lezhë.

Sipas policisë, ndalimi i tij u bë pasi me 03.11.1999 ka vrarë me armë zjarri shtetasit J. N dhe A. H., dhe për këtë ngjarje, Gjykata e Apelit Shkodër me vendim nr. 407 dt 07.11.2013 e ka dënuar me 20 vite burg për veprat penale “Vrasja me paramendim” e “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.