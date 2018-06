Paraburgim një mujor ndaj të dyshuarit për pjesëmarrje në rrahje dhe lëndim trupor

Gjykata Themelore në Ferizaj, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Ferizajt, për caktimin e masës së paraburgimit, ndaj të pandehurit A.A shtetas të Republikës së Kosovës. për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale pjesëmarrja në rrahje nga neni 190 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) dhe veprën penale të kryer ë bashkëkryerje lëndim i lehtë trupor.

I pandehuri A.A, (së bashku me të pandehurit D.Sh dhe M.M) dyshohet se në një kafiteri në Ferizaj, pas një mos marrëveshje të më hershme me tani të ndjerin E.I, ishin nisur të përgatitur për në kafiteri, ku e kanë ditur se gjendet tani i ndjeri E.I dhe pasi hynë në kafiteri në mënyrë të befasishme duke e goditur disa herë me thikë tani të ndjerin dhe duke i shkaktuar plagë vdekjeprurëse, ndërsa i shkaktojnë lëndime trupore të dëmtuarit E.Sh, dhe I,E me të cilat veprime po ashtu kanë shkaktuar frikë te pjesëmarrësit në kafiteri.

Me këto veprime i pandehuri A.A dyshohet se ka kryer veprën penale pjesëmarrja në rrahje dhe veprën penale të kryer në bashkëkryerje lëndim i lehtë trupor dhe i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaj.

Me këtë rast palët njoftohen se ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtynë ekzekutimin e tij.