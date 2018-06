Edhe Mitrovica përfshihet në “Projektin Socio”

Mitrovica përfshihet në “Projektin Socio”. Ky projekt është një nismë e financuar nga “Engagement Global”, në emër të Ministrisë Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim–BMZ.

Projekti është duke u implementuar nga Fondacioni për Zhvillim të Qëndrueshëm Ekonomik-PREDA Plus Kosovë, në partneritet me Arbeiter Samariter Bund-ASB.

Koordinatori i projektit “Stabiliteti socio-ekonomik i komuniteteve pakicë dhe shumicë në Kosovë”, i njohur edhe si “Projekti-Socio”, Artan Gota, u prit sot nga nënkryetari i komunës, Faruk Mujka dhe drejtori i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Ekonomik, Ekrem Sadiku. Me këtë rast, sipas një njoftimi për media, Gota tha se projekti ka për qëllim krijimin e vendeve të punës dhe mundësive të gjenerimit të të ardhurave, fuqizimin e kapaciteteve të shoqatave bujqësore dhe atyre të biznesit në dy segmente si dhe krijimin e mundësive për zhvillimin e komunitetit.

“Ne fillimisht do të përzgjedhim 60 persona për trajnim, ku do të realizohen shkrimet e projekt propozimeve dhe nga këta persona vetëm 40 do të përzgjidhen si përfitues të grantit. Vlera e një projekti të një granti do të jetë 2500 euro, me bashkëfinancim 25 për qind nga përfituesi”, tha Artan Gota.

Nënkryetari i komunës, Faruk Mujka, tha se komuna e Mitrovicës është e përkushtuar në zhvillimin e bizneseve private dhe krijimin e kushteve për zhvillimin ekonomik.

“Ne jemi shumë të interesuar të bashkëpunojmë dhe t’u ofrojmë kushte sa më të mira, duke filluar nga infrastruktura, personave të cilët dëshirojnë të zhvillojnë bizneset e tyre. Kjo nismë e juaja është shumë e rëndësishme dhe komuna e mbështet fuqishëm. Ne jemi të gatshëm që të kryejmë me kohë të gjitha obligimet tona që ndërlidhen me projektin”, tha ndër të tjera nënkryetari Mujka.

Në fjalën e tij drejtori i Drejtorisë për Bujqësi dhe Zhvillimi Ekonomik, Ekrem Sadiku, u shpreh të jetë i kënaqur për këtë ofertë bashkëpunimi nga Qeveria Gjermane për Kosovën. Ai tha se Mitrovica ka një buxhet që nuk mjafton për investime kapitale, andaj edhe e mirëpret ofertën dhe është i sigurt se bashkëpunimi do të jetë i suksesshëm.