MKRS e Suhareka me memorandume për ndërtimin e 3 stadiumeve

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, ka vizituar komunën e Suharekës, ku është pritur nga kryetari i Komunës, Bali Muharremaj, me ç’rast të dy kanë nënshkruar 3 memorandume: Memorandumin për ndërtimin e stadiumit në fshatin Studençan, Memorandumin për përfundimin e fazës finale të stadiumit të qytetit, Memorandum për kullën e Familjes Tafollaj në fshatin Çadrak të Suharekës.

Gashi tha se përveç 3 memorandumeve të planifikuara ata së bashku me Muharremajn do të ndajnë buxhet edhe në ndërtimin e stadiumit në Mushtisht.

“Në kuadër të vizitave që jam duke i bërë në komunat e Kosovës sot po qëndrojmë edhe në Suharekë. U dakorduam të nënshkruajmë 3 memorandume bashkëpunimi. E para ka të bëjë me stadiumin në Studençan, ku ka qenë edhe premtim i imi. Sot u dakorduam që ta fillojmë këtë projekt, dhe së shpejti do të fillojmë fazën e parë të këtij projekti. Jemi dakorduar që ta përfundojmë edhe fazën e fundit të projektit të stadiumit të qytetit. Gjithashtu do të ketë edhe një restaurim në kullën e familjes Tafolli. Unë i premtova kryetarit që do të ndajmë mjete financiare edhe për stadiumin në Mushtisht. Buxheti është shtuar për 9 milion euro. Dhe më vjen mirë që për herë të parë Ministria e Kulturës ka mbi 40 milion euro”, ka thënë ministri Gashi.

“Projekti i shtëpisë së kulturës është një investim i Ministrisë së Kulturës. Bashkë me kryetarin po mundohem që ta shtyjmë më tutje edhe përkundër vështirësive që ka. Problemet teknike i kem gjetur të trashëguara mirëpo do t’i tejkalojmë”, u shpreh Gashi.

Ndërkaq lidhur me premtimin e tij për zhvendosjen e ministrisë në Prizren ai tha se një pjesë e kabinetit do të zhvendoset muajin e ardhshëm

“Jemi afër për të kaluar në Prizren, i kemi disa çështje administrative dhe besoj që nga muaji i ardhshëm një pjesë e stafit do të kalojë në Prizren”, tha ministri.

Kryetari i komunës Bali Muharremaj tha se bashkë me Ministrin e Kulturës nënshkruan 3 memorandume ndërkaq paraqiten kërkesat kryesore të komunës.

Ministri së bashku me të parin e Suharekës vizituan edhe punimet që po bëhen tek shtëpia e kulturës në këtë komunë.