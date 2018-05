Projekt për furnizim me ujë të pijshëm për banorët e Orllanit

Kryetari i Komunës së Podujevës, Agim Veliu, ka pritur në takim Ilir Abdullahun - kryeshef ekzekutiv i Kompanisë Rajonale Ujësjellësi “Prishtina”, me të cilin nënshkruan Marrëveshje bashkëpunimi për hartimin e Projektit zbatues për furnizim me ujë të fshatit Orllan nga Fabrika e Përpunimit të Ujit deri te konsumatorët.

Veliu me këtë rast tha se nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje është edhe një hap drejt realizimit të projektit me të cilin zgjidhet çështja e furnizimit me ujë të pijshëm për banorët e Orllanit dhe fshatrave përreth.

Në bazë të marrëveshjes së nënshkruar, KRU “Prishtina” me stafin e saj harton projektin ideor duke caktuar pikat e kyçjes në furnizim, kthinën për stacion pompimi dhe lokacionin potencial për rezervuar.

Gjithashtu KRU “Prishtina” do të caktojë një zyrtar për komisionin e vlerësimit të ofertave dhe vlerësimit të projektit dhe do t’i bëjë kontrollin e projektit të harmonizuar me zyrtarët komunalë.

Ndërsa, Komuna e Podujevës në bazë të memorandumit, siguron zotimin e mjeteve financiare në shumë prej 22,000 euro për hartimin e projektit zbatues, si dhe kryen procesin e tenderimit dhe cakton komisionin e hapjes dhe vlerësimit të tenderit.

Realizimi i projektit të furnizimit me ujë të pijshëm të fshatit Orllan do të financohet nga Komuna e Podujevës, KRU “Prishtina” dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.