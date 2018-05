Inspektorati në Pejë nuk intervenon për ta heqë vinçin nga trotuari

Ka disa ditë që një vinç është vendosur mbi trotuar buzë një punishte ku ka nisur ndërtimi i një ndërtese për banim kolektiv.

Përveçqë e ka bllokuar lëvizjen e këmbësorëve në atë pjesë të rrugës, rreth 100 metra larg Drejtorisë Rajonale të Policisë dhe Gjykatës Themelore të Pejës, në atë vend nuk ka asnjë siguri për këmbësorë, shkruan sot “Koha Ditore”.

Madje vinçi është vendosur pa asnjë leje zyrtare nga organet kompetente. Këtë e konfirmojnë edhe në Drejtorinë për Shërbime Publike, që menaxhon me sipërfaqet publike, ku tregojnë se nuk ka pasur asnjë kërkesë për të marrë leje për vendosjen e atij vinçi.

“Kushdo që e ka vendosur atë vinç aty, nuk ka leje e as që ka aplikuar kush për leje për shfrytëzimin e asaj hapësire publike me vendosjen e vinçit”, thotë ushtruesi i detyrës së drejtorit të Shërbimeve Publike, Muhamet Mahmutaj.

Megjithëse është vendosur pa asnjë leje, as Inspektorati Komunal e as policia nuk janë marrë me këtë punë e as që u është bërë fort dert pse janë bllokuar trotuari dhe lëvizja e këmbësorëve në atë pjesë nga ai vinç. Madje Inspektorati dhe policia ia hedhin njëra-tjetrës se kush është kompetente për lejimin e vendosjes së vinçit apo largimin e tij. Në Inspektoratin Komunal thonë se për vendosjen e vinçit është dashtë të kërkohet së pari leja në komunë e pastaj edhe në polici...

