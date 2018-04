Gjermania e Franca zhvillojnë avionë të përbashkët luftarakë

Gjermania dhe Franca kanë vendosur zhvillimin e një avioni të përbashkët luftarak, i cili do të zëvendësojë avionët Eurofighter dhe Rafale-Jet, bën të ditur DW. Me këtë projekt ata duan t'u tregojnë vendin konkurrentëve amerikanë.

Vërtet që ajo që ekziston deri tani është vetëm një deklaratë qëllimi për projektin, por pjesëmarrësit e bënë të qartë se kanë para vetes diçka të madhe. Në Ekspozitën Ndërkombëtare të Aviacionit, ILA ata nënshkruan si hap të parë një dokument, i cili përcakton detyrat bazë të avionit të ri.

"Ne dëshirojmë një Evropë të lirë, demokratike, stabile, një Evropë të fortë, e cila të jetë në gjendje t'i mbrojë njerëzit dhe vlerat e saj", shpjegoi ministrja gjermane e Mbrojtjes, Ursula von der Leyen. "Në një botë që po bëhet më e pasigurtë prandaj është e rëndësishme edhe që ne të ndërmarrim së bashku hapa parandalues."

Strategji evropiane

Homologia e saj franceze, Florence Parly e mbështeti: "Në të kaluarën është folur shumë për strategjinë vetjake të Evropës dhe me këtë marrëveshje ne i japim një fytyrë kësaj strategjie". Forca shtytëse në zhvillimin e avionit të ri do të jetë Franca, siç bëri të ditur von der Leyen. Gjermania do të ketë rol drejtues në zhvillimin e sistemeve të reja tokësore.

Vitin e kaluar të dyja vendet ranë në parim dakord për një sërë projektesh armatimi, në të cilat duan të bashkëpunojnë. Njëri prej tyre është zhvillimi i një tanku të përbashkët të ri luftarak. Avioni luftarak është për nga përmasat projekti më i madh. Në dekadat e ardhshme, shpenzimet për të pritet të kapin shuma miliardëshe. Avionin do ta zhvillojnë dhe ndërtojnë Dassault dhe Airbus.

Ruajtje e pavarësisë strategjike

Veç kësaj, Gjermania dhe Franca duan të zhvillojnë edhe së bashku një avion pa pilot, një drone, si dhe një anije zbulimi. Tregu në kontinent është tepër i vogël që të ekzistojnë paralelisht dy ose tri sisteme të ndryshme, argumentojnë ekspertët. Mbështetësit e projekteve madje e konsiderojnë të nevojshme që Evropa të mbetet e pavarur nga ana strategjike dhe që të jetë në gjendje që të prodhojë vetë sisteme qendrore armësh.

Sipas të dhënave nga qarqe të ushtrisë gjermane, Bundeswehr, avioni luftarak duhet të jetë në gjendje që të dërgohet i veçuar në mision, por edhe që të drejtojë një njësi të tërë armatimi, ku të bëjnë pjesë për shembull drona. E hapur është ende nëse avioni do të përdoret për misione pa pilot apo me pilot. Funksionimi i tij do të nisë me aftësi të kufizuara prej vitit 2040.