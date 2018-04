Përurohet renovimi i çerdhes së qytetit në Drenas

Është bërë përurimi i çerdhes së qytetit “Ardhmëria” në Drenas, donacion i organizatës turke TIKA, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

Në përurimin e objektit, merrnin pjesë, kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, ambasadorja e Turqisë në Kosovë, Kivilçim Kiliç dhe drejtori i TIKA, Hasan Burak Ceran.

Lladrovci ka falënderuar ambasadoren e Turqisë për bashkëpunim të mirë që kanë me Komunën e Drenasit, drejtorin e TIKA-së dhe stafin e saj që kanë mundësuar rregullimin e brendshëm të çerdhes. Lladrovci ka vlerësuar realizimin e këtij projekti dhe ka thënë se me realizimin e tij, fëmijët do të kenë një ambient dhe kushte me të mira.

Ambasadorja e Turqisë, Kivilcim Kiliç, ka thënë se, “renovimi dhe rregullimi i këtij objekti është i një rëndësie të veçantë pasi që është për të mirën e fëmijëve që të kenë një ambient me të mirë”.

Ajo ka shtuar se Ambasada e Turqisë në Kosovë do të ndihmojë dhe përkrah në projekte të ndryshme në Kosovë dhe në Drenas.

Ne kuadër të këtij projekti është bërë renovimi i gjithë objektit të brendshëm dhe të jashtëm. Janë rinovuar 6 klasat e fëmijëve, korridori, kuzhina, banjat dhe korridoret, ndërrimi i të gjitha dyerve të brendshme, izolimi i dyshemesë, ndërrimi i laminatit, renovimi i mureve, lyerja, ndërrimi i ndriçimit, është sjellë i gjithë inventari i ri dhe janë sjellë lodra të reja dhe është bërë ngjyrosja e jashtme e objektit.