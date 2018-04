Spitali i Pejës po ndryshohet, përmirësohen ndjeshëm kushtet

Në kuadër të projekteve për Efiçencë të energjisë dhe energji të ripërtërishme, të financuar nga një kredi e Qeverisë së Kosovës e të mbështetur nga Banka Botërore, është duke u zbatuar ky projekt edhe në objektet e Spitalit të Përgjithshëm në Pejë.

Me këtë investimi do të bëhet izolimi i mureve me stiropor prej 10 cm, do të bëhet suvatimi, izolimi i kulmit të objekteve, riparimet e nevojshme dhe vendosja e fasadës, me ç`rast përveç përfitimeve në zvogëlimin e shpenzimeve të energjisë, Spitali i Përgjithshëm në Pejë po merr edhe pamje krejtësisht të re.

Po ashtu në këtë projekt do të ketë edhe intervenime tjera si: Ngrohja e ujit sanitar me ngrohje solare, vendosja e poçeve elektrik LED që kursejnë energji elektrike, zëvendësimi i dritareve aty ku janë ende të vjetra, vendosja e dyerve të reja hyrëse dhe riparimet e nënstacioneve dhe radiatorëve të ngrohjes qendrore.

Ky projekt i qëlluar padyshim që do të ndikoj edhe në reduktimin e shpenzimeve të Spitalit.

Deri më tani janë në përfundim punimet në objektin e Administratës së Spitalit, ndërsa që punimet po vazhdojnë në Bllokun Internistik, ndërsa në muajt e ardhshëm punimet do të bëhen në secilin objekt të Institucionit tonë.

Spitali i Përgjithshëm në Pejë falënderon të gjithë Institucionet dhe drejtuesit e tyre që ndikuan që ky projekt tepër i rëndësishëm të zbatohet edhe tek ne, dhe ky intervenim padyshim që ndikon në kushtet e punës për personelin dhe pacientët, por dhe në motivimin për t’i shërbyer të gjithë qytetarëve në nevojë që kërkojnë mjekim në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë.