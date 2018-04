Me 20 mijë euro, Komuna e Ferizajt s’mund të mbulojë të gjitha kërkesat e bujqve për farë misri

Drejtoria e Bujqësisë në Komunë e Ferizajt ka bërë shpërndarjen e farës së misrit për afro 500 fermerë. Ndërsa, ditëve në vijim, kjo drejtori do të bëjë shpërndarjen e fidanëve të arrës dhe të serrave familjare.

Drejtori i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pylltarisë në Ferizaj, Burim Bajrami, u shpreh se planifikimi për shpërndarjen e farës së misrit është bërë qysh nga viti i kaluar dhe ka qenë e pamundur që të përfshihen të gjithë fermerët ferizajas.

“Kanë qenë 20 mijë euro të ndara për kulturën e misrit që nga viti i kaluar, ndërsa sot ne po bëjmë shpërndarjen e farës së misrit. Planifikimi i vitit të kaluar ka qenë që të investohet në 400 hektarë tokë me misër, edhe pse kërkesat kanë qenë të jashtëzakonshme, ndërsa ne kemi bërë të mundur që me këtë të investohet në rreth 1 mijë hektarë tokë. Unë i kuptoj bujqit për këtë sasi të vogël, por konsideroj së viteve të ardhshme do të jemi më serioz dhe në bazë të sipërfaqeve të kërkuara ne do të bëjmë planifikimin për fermerët ferizajas”, është shprehur drejtori Bajrami.

E nga ana tjetër fermerët ferizajas, janë shprehur mirënjohës ndaj Komunës së Ferizajt dhe Drejtorisë së Bujqësisë, që po bënë shpërndarjen e farës së misrit për ta, sepse sipas tyre, kjo është një ndihmesë mjaft e madhe për ta.