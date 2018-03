Niveli qendror mbështet 5 projekte rrugore në Klinë

Kryetari i Komunës së Klinës, Zenun Elezaj dhe ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj, kanë nënshkruar të premten në Klinë një memorandum mirëkuptimi për asfaltimin e pesë rrugëve në Komunën e Klinës, vlera e të cilave është 4 milionë euro.

Këto projekte do të realizohen në bashkëfinancim, por sa do të japë Komune e sa ministria nuk u specifikua në këtë takim, shkruan sot Koha Ditore.

Projekti më shtrenjtë do të jetë asfaltimi i rrugës Stupë-Videjë-Zajm, me një vlerë prej 1.5 milionë eurosh. Nga kjo marrëveshje e nënshkruar do të përfitojë edhe rruga që lidh fshatrat Qupevë-Ujmir, asfaltimi i të cilës do të kushtojë 900 mijë euro.

