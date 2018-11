Komuna e Skenderajt përfituese e projektit “Rindërtimi i zonave kadastrale”​

Skënderaj, 21 nëntor - Komuna e Skenderajt është përfituese e projektit “Rindërtimi i zonave kadastrale”, i financuar nga buxheti i Republikës së Kosovës, bën të ditur kjo komunë përmes një njoftimi për media, transmeton Koha.net.

Sipas njoftimit, ky projekt ka të bëjë me rindërtimin e zonave kadastrale fillimisht në katër fshatra; Çirez, Baks, Dashec dhe Kostërc, ku qytetarët e këtyre fshatrave do të kenë mundësi të bëjnë identifikim, ndarje apo bashkim të parcelave ekzistuese të pronës krejtësisht falas.

Kryetari i Skënderajt, Bekim Jashari dhe u.d. të drejtorit ekzekutiv të Agjencionit Kadastral të Kosovës, z.Avni Ahmetin, që u takuan sot në ambientet e kësaj komune, u pajtuan që në javën e parë të muajit dhjetor të fillojnë takimet informuese me qytetarë, për t’i njoftuar me përfitimet me realizimin e këtij projekti, por para se të nis ky proces, do të zhvillohet një fushatë informuese në gjithë komunën e Skenderajt, për rëndësinë e projektit të rindërtimit të zonave kadastrale.

Rindërtimi i zonave kadastrale, në rrethana tjera, është i kushtueshëm, por me anë të këtij projekti ky shërbim bëhet pa pasur nevojë të paguhet.