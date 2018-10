MPB-ja synon të përmirësojë shërbimin e gjendjes civile në Han te Elezit

Ministri i Punëve të Brendshme, Ekrem Mustafa priti sot në takim kryetarin e komunës së Hanit të Elezit, Refki Suma, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

“Në këtë takim u diskutua lidhur me çështjen e sigurisë në komunën e Hanit të Elezit, me ç’rast Mustafa theksoi se bashkëpunimi mes nivelit qendror dhe atij lokal është shumë i rëndësishëm në shërbim të qytetarëve”, thuhet në komunikatë.

Ndërsa Suma e njoftoi Mustafën lidhur me sfidat me të cilat ballafaqohet kjo komunë, sa i përket situatës së sigurisë dhe për çështjet me të cilat do të mund të mbështetet niveli komunal nga Qeveria e Republikës së Kosovës.

“Në këtë takim u diskutua edhe për përmirësimin e shërbimeve të gjendjes civile, në kuadër të sistemit të unifikuar të gjendjes civile, sistem ky që u lehtëson qytetarëve pajisen me dokumente”, thuhet në komunikatë.