Zvarritet zbardhja e nënshkrimit të një dokumenti zyrtar në Pejë

Prokuroria Themelore e Pejës dhe hetuesit e Krimeve e Ekonomike, para gati 6 muajsh kanë nisur të hetonin një dokument të nënshkruar vjet, i cili dyshohet se është nënshkruar nga një zyrtar i paautorizuar i Komunës, në emër të dikujt tjetër për pranimin e një pajisjeje prej 12 mijë eurosh.

Me atë nënshkrim i është mundësuar operatorit që t’i merrte paratë për furnizimin që e kishte bërë, pasi drejtoria që e kishte bërë atë porosi me tender, nuk kishte pranuar ta nënshkruante pranimin e furnizimit, me arsyetimin se nuk ishte pajisja që është porositur.

Mirëpo, qe 6 muaj prokuroria ende nuk ka arritur ta zbardhë këtë rast. “Lidhur me rastin në fjalë, Prokuroria Themelore e Pejës në koordinim me Policinë e Kosovës, më saktë Njësitin për krime ekonomike dhe korrupsion, është duke i ndërmarrë të gjitha veprimet për ndriçimin e kësaj vepre penale”, thotë zëdhënësi i prokurorisë në Pejë, Shkodran Nikçi, por pa treguar se cilat janë ato veprime qe do t’i ndërmarrin për ndriçimin e rastit.

KD-ja ka mësuar se javën e kaluar prokuroria kishte pranuar plotësimin e kallëzimit penal për këtë lëndë, por prokuroria nuk e mohon e as nuk e konfirmon./I.Osmanaj

