Nisin punimet për projektin 2.4 milionësh të Zonës Industriale në Suharekë

Në komunën e Suharekës kanë nisur ndërtimi për Zonën Industriale në fshatin Shirokë në të cilën pritet të punësohen afro 600 persona.

Zëvendëskryeministri Fatmir Limaj, fillimin e punimeve në këtë zonë industriale e quajti lajm të madh dhe u zotua se punimet nuk do të mbesin në gjysmë. Ai tha se ky investim do t'u ndihmojë bizneseve e duke iu mundësuar qasje në autostradë.

“Qeveria e ka mbajt premtimin dhe sot zyrtarisht po i hapim punimet të cilat këtu nuk do të kryhen copa – copa, por do të përfundojnë njëherë e mirë, duke i plotësuar kushtet elementare bizneseve dhe duke iu mundësuar bizneseve qasje edhe në autostradë”, ka thënë Limaj.

Kurse ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Endrit Shala tha se ky projekt i kushtoi 2.4 milionë euro MTI-së dhe njëherësh u zotua se do t'i përkrahë bizneset vendore.

“Ky është investim i Ministrisë së Tregtisë i cili ka vlerën afro 2.4 milionë euro dhe me këtë investim do të përmbyllet përfundimisht e gjithë infrastruktura fizike e parkut industrial në Suharekë. Sot, përmes jush dua t'i siguroj të gjitha bizneset për përkushtimin tim edhe të MTI-së që bizneseve në Kosovë t'i ofrojë të gjitha kushtet që ata ta kenë më të lehtë të bërit biznes në Kosovë”, ka thënë Shala.

Ndërsa kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj, premtoi se pas përfundimit të punimeve do të shtohen qindra vende të punës.

Sipas tij, kjo zonë industriale do të jetë në leverdi të qytetarëve dhe bizneseve.

“Në këtë zonë, me përfundimin e kësaj zone do të shtohen diku 600 vende të reja të punës, kështu që do të jetë edhe një unazë që ta bëjë shkarkimin e qytetit. Për neve është shumë me rëndësi, jo vetëm për qytetarët por edhe për bizneset”, ka thënë Muharremaj.

Rikujtojmë që në prill të këtij viti, ish-ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani dhe kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj, patën nënshkruar marrëveshjen për ndërtimin e kësaj zone.