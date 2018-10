”Parku i Biznesit” në Drenas deri të dilen pa ujë të pijshëm

Prishtinë, 25 tetor – KRU ,,Prishtina,, sh.a. njofton të gjithë konsumatorët e ,,Parkut të Biznesit,, në Drenas se, duke filluar nga dita e sotme e deri të dielën, më 28 tetor 2018, do të kenë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijshëm. Arsyeja e ndërprerjes së sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm është se, në stacionin e pompimit në fshatin Vragoli po zhvillohen punë të planifikuara rehabilituese të objektit. “Pasi nuk kemi alternativa të tjera, teknikisht nuk mundemi të furnizojmë ,,Parkun e Bisnesit,, me ujë të pijshëm”, thekson njoftimi i KRU “Prishtina”.

Punët e planifikuara përfshijnë rehabilitimin e rezervuarit si dhe vendosjen e një pompe të dytë. Këto punë teknike bëhen për një sigurim më të mirë të furnizimit me ujë të pijshëm të j ,,Parkun e Biznesit,, në komunën e Drenasit, sqaron njoftimi.