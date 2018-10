Opozita fajëson komunarët për zvarritjen e ndërtimit të impiantit në Orllan

Zyrtarët opozitarë të Podujevës kanë bërë përgjegjës ekzekutivin e kësaj komune për zvarritjen e ndërtimit të impiantit biologjik për trajtimin e ujërave të zeza në fshatin Orllan.

Ky projekt që financohet nga Qeveria zvicerane do të duhej të përfundonte në muajin qershor, por deri në këtë kohë as nuk ka filluar të ndërtohet, shkruan sot Koha Ditore.

Banorët e fshatit Orllan e kanë kundërshtuar lokacionin e caktuar nga zyrtarët komunalë, pasi në atë vend ishte një burim të cilin e shfrytëzonin. Shefi i Grupit të këshilltarëve të VV-së, Fitim Haziri, ka thënë se qeverisja e Podujevës të gjitha punët i bën kuturu.

Ndërkohë, shefi i Grupit të këshilltarëve të PDK-së, Rafet Llapashtica, ka thënë se zyrtarët e Drejtorisë së Pronës, Kadastrës dhe Gjeodezisë e kanë marrë vendimin nga zyra pa dalë fare në vendngjarje.

Koha Ditore ka kërkuar përgjigje nga zyrtarët komunalë rreth këtyre çështjeve, por ata nuk janë përgjigjur. Ndërkohë, thirrjes telefonike nuk i është përgjigjur as drejtori i Organizatës CDI, Astrit Vokshi, që është implementuese e këtij projekti. I njëjti, (Astrit Vokshi), në muajin prill kishte thënë se impianti biologjik për trajtimin e ujërave të zeza në fshatin Orllan do të jetë gati në muajin qershor të këtij viti dhe se me këtë do të pastrohen deri në 95 për qind të këtyre ujërave dhe ato më nuk do të jenë kontaminuese. (Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)