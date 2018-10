Poterçi i Klinës me rrugë të asfaltuara, në Gjurgjevik të Madh fillojnë punimet në rrugën e re

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj, bashkë me ministrin e FSK-së Rrustem Berisha dhe kryetarin e Klinës, Zenun Elezaj, kanë përuruar rrugët e asfaltuara të fshatit Poterç dhe fillimin e punimeve në fshatin Gjurgjevik i Madh.

Rrugët e fshatit Poterç kanë gjatësi mbi 6 kilometra dhe janë realizuar me mbështetjen e plotë të MI-së. Projekti i rrugës së Gjurgjevikut të Madh me gjatësi prej 4 kilometra, do të realizohet në bashkëpunim me Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe komunën e Klinës.

Ministri Lekaj duke u deklaruar për këto dy projekte tha se Ministria e Infrastrukturës po e mbanë premtimin e dhënë banorëve të Poterçit para një viti, se ky fshat do të bëhet me infrastrukturë moderne. Kurse për fillimin e punimeve në rrugën e Gjurgjevikut të Madh, ministri Lekaj duke e falënderuar MFSK-në për mbështetjen në realizimin e këtij projekti me rëndësi për banorët, deklaroi se kjo mbështetje e FSK-së që së shpejti do të shndërrohet në ushtri të vendit, po e dëshmon se është në shërbim të të gjithë qytetarëve, krahas ofrimit të sigurisë për territorin e Kosovës.

Ministri MFSK-së, Rrustem Berisha, tha se mbështetja e MFSK-së në këtë projekt për banorët e Gjurgjevikut, është dëshmia më e mirë se FSK-ja është e të gjithëve dhe në shërbim të gjithë qytetarëve të vendit.

Kurse kryetari Elezaj i falënderoi ministrin Lekaj dhe ministrin Berisha, për mbështetjen e vazhdueshme dhe të pa rezervë dhënë komunave në tërë vendin, në këtë rast komunës së Klinës.