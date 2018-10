Lladrovci rikthen në pozita të mëhershme zyrtarët që thotë se ishin avancuar jashtëligjshëm

Komuna e Drenasit përmes një njoftimi bën me dije se kryetari Ramiz Lladrovci ka rikthyer në pozitat e tyre të mëparshme të gjithë zyrtarët komunalë të cilët, sipas këtij njoftimi, ishin avancuar ne pozitën e Shefit të Sektorit, pa procedura ligjore dhe duke mos respektuar Rregulloret për procedurat e avancimit.

“Zyrtarët e avancuar vite me parë, shumica prej tyre në kohën e avancimit përveç mosrespektimit të procedurave, nuk e kishin as shkollimin adekuat për ngritje në pozitë, nga zyrtarë/e në shef/e. Ky ishte njëherësh edhe zotimi i kryetarit Lladrovci për zbatimin e ligjshmërisë bazuar edhe rekomandimeve të Auditorëve të Jashtëm se me rastin e avancimit do të respektohet ne përpikëri Rregullorja për avancim dhe se ne asnjë rast, zyrtarët të cilët nuk kanë kualifikimin e nevojshëm, nuk do të mund të avancohen”, thuhet në njoftim.