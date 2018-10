Furnizimi me dru zjarri i skamnorëve në Gjilan, peng i buxhetit

Familjet skamnore në Gjilan edhe këtë vit nuk do të furnizohen me dru për ngrohje gjatë stinës së dimrit, ngase qeverisja lokale s’parasheh financimin e një skeme të ndihmës që e kishte zbatuar më herët.

Arsyetimi i pushtetit lokal për mospërkrahjen e banorëve të Komunës të cilët kanë kushte të vështira jetese ka të bëjë me buxhetin, ngase, sipas tyre, aplikimi i skemës së tillë do të kushtonte afro 60 mijë euro. Komuna nuk ka mundur të japë shifra për numrin e familjeve, të cilat do të ishin potencialisht përfituese nëse skema do të aplikohej, shkruan sot Koha Ditore.

Drejtori i Shëndetësisë i Gjilanit, Selami Xhemajli, deklaron se nuk kanë të dhëna për numrin e kërkesave për furnizim me dru për ngrohje, mirëpo sipas tij është e nevojshme ndihma e Komunës në këtë aspekt. Ai thotë se vitin e ardhshëm do të përpiqen që të sigurojnë buxhet.

(Më shumë lexoni sot në Koha Ditore)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.