Shala tregon rrëfimin e tij për përleshjen e sotme në Kuvendin komunal të Skenderajt

Sot gjatë ditës në Seancën e Kuvendit komunal të Skenderajt, pati përplasje gjatë kohës kur u votua për buxhetin.

Në Interaktiv të KTV-së, Ramiz Shala që është drejtor i Kulturës, tha se Bekim Jashari, kryetar i Komunës, e ka hartuar një buxhet shumë të mirë, e për herë të parë në këtë qytet, ka qeverisje me duar të pastra.

“Me të filluar seanca, u votua një pikë për buxhetin, e disa asamblistë që janë me Sami Lushtakun, e kundërshtuan këtë pikë”, tha ai, duke treguar se këtu nisi përplasja.

Duke folur detajisht për seancën e sotme, ai ka treguar se si ka ndodhur përleshja e sotme, sipas këndit të tij.

“Shkuam në pauzë, e më pas u kthyem përsëri. Kur prezantova një rregullore, një pjesë e njerëzve të pakënaqur se pse kaloi buxheti, filluan të jenë agresivë. Malsor Bejta, nisi me çështje banale, për një moment, i kthehet kryesueses me dorë “ti je femër e poshtër”, e disa fjalë tjera ia tha, por që s’mundem t’i them tash. Ato fjalë s’i thuhen asnjë kafshe e lëre më një gruaje. Me fjalë të njëjta më shau edhe mua e kryetarin Bekim Jashari. Mua më shau edhe me nënë. Një njeri normal s’bën gjëra të tilla, bën dikush nën ndikim të drogës”, tha ai.

Kujtojmë se sot gjatë ditës asamblisti i VV-së në këtë komunë, Hysni Mehani, pretendonte se është sulmuar nga Shala dhe truprojat e kryetarit Bekim Jashari, por Shala e mohon këtë.

Këtë ngjarje, thotë se e ka filluar Malsor Bejta, që është asamblist i Iniciativës 41000.

“Reaguan të gjithë. U quan asamblistët e PDK-së kundër tij e të gjithë. Unë kom nejt ulur s’kam lëvizur”, thotë Shala.

Shala thotë se pas kësaj, është futur sigurimi brenda për ta ndërhyrë Malsorin të dalë jashtë. “Ai u kacafyt me një asamblist dhe e ka nxjerr thikën”, thotë Shala, duke prezantuar në Interaktiv disa fotografi të thikës e mjete tjera, e që thotë se ia ka marrë Policia.

“M’u vërsul me thikë”, tha ai.

Por, sipas Bejtës, mjetet që i kishte marrë me vete në Kuvend, i kishte pasur sepse iu kishin dashur për ta rregulluar veturën.

Bejta, ka thënë për KTV-në më herët se edhe Shala kishte pasur armë me vete dhe iu kishte drejtuar atij, por Shala e mohoi këtë. “Ka kamera brenda, më kishin kapur sikur të kisha pasur”, tha ai, duke shtuar se asnjëherë s’ka mbajtur armë.

“Krejt çka kam bërë në Kuvend, e kam mbajtur Malsorin që mos ta rrahin asambleistët, e kam mbrojtur”, thotë ai.

Shala ka folur edhe për Bekim Jasharin e qeverisjen aktuale. Thotë se është i vetmi kryetar që ka mbajtur të gjitha premtimet. “Po instalon shembujt të mirë në Skenderaj”, thotë ai.