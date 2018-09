Prokuroria e Prizrenit kërkon që dhuna në familje të trajtohet me prioritet

Drejtuesit e Prokurorisë së Prizrenit gjatë një takimi me përgjegjësit që merren me trajtimin e rasteve të dhunës në familje kanë kërkuar që këto raste të trajtohen me prioritet dhe veprimet të ndërmerren me urgjencë. Sipas njoftimit të kësaj prokurorie, pjesëmarrësit e takimit janë dakorduar për intensifikimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërsektorial, si dhe për nevojën e ndërtimit të raporteve të drejtpërdrejta me viktimën e dhunës në familje.

Në një njoftim të Prokurorit të Shtetit, shkruan se kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Admir Shala, ka mbajtur takim me të gjithë përgjegjësit, të cilët merren me trajtimin e rasteve që ndërlidhen me veprat penale të cilësuara si dhunë në familje, brenda kompetencës së kësaj prokurorie, me qëllim të ngritjes së efikasitetit për trajtimin e rasteve të tilla, shkruan sot Koha Ditore.

“Në këtë takim ishin të pranishëm prokurorë përgjegjës për rastet e dhunës në familje, përfaqësues nga Policia e Kosovës për rajonin e Prizrenit, gjykatës, mbrojtës të viktimave, përfaqësues nga Qendra për Punë Sociale, Strehimorja, Zyra për Ndihmë Juridike Falas, si dhe zyrtarë nga Shërbimi Sprovues. Gjatë takimit, kryeprokurori Shala nga të pranishmit kërkoi bashkëpunim dhe bashkërendim të plotë mes institucioneve kompetente, me qëllim të ndërmarrjes së veprimeve të nevojshme, asisoj që trajtimi i rasteve të tilla të ketë prioritet të plotë dhe ndaj tyre të veprohet dhe të reagohet me urgjencë”, thuhet në njoftim. Tutje theksohet se pjesëmarrësit në takim janë pajtuar për nevojën e ndërtimit të raporteve më të drejtpërdrejta edhe me viktimën (të dëmtuarën) e dhunës në familje.

