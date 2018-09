Fermerët e subvencionuar në komunë të Prizrenit nën monitorim 3-vjeçar

Autoritetet lokale të Prizrenit kanë paralajmëruar se subvencionet për fermerët që jepen nga Drejtoria e Bujqësisë do të monitorohen nga një komision komunal.

Periudha e mbikëqyrjes sipas tyre do të shkojë deri në tre vjet. Një veprim i tillë do të bëhet me qëllim të parandalimit të keqpërdorimeve eventuale të mbështetjes së siguruar nga buxheti komunal, shkruan sot “Koha Ditore”.

Nënkryetari i Komunës së Prizrenit, Eshref Memaj, ka pohuar se pushteti aktual lokal është duke i subvencionuar bujqit e kësaj ane me projekte të ndryshme që prej pranverës së këtij viti, aktivitete këto që sipas tij do të vijojnë edhe në javët e ardhshme.

“Por të gjitha subvencionet e Komunës së Prizrenit për bujqit do të monitorohen për tre vjet me radhë”, ka thënë Memaj. Sipas tij për këtë qëllim do të krijohet një komision i veçantë... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

