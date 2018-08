Mamushës i premtohet një fond emergjent për dëmet

Mamushë, 24 gusht – Kryetari i Komunës së Mamushës, Abdylhadi Krasniq, pas një takimi me kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka marrë zotimin se Ekzekutivi qendror do të përkrahë këtë komunë me një fond emergjent për zbutjen e dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet e fundit. Pak ditë më parë Krasniq ishte ankuar se askush nuk ishte marrë me dëmet e motit në Mamushë.

Dëmet nga përmbytjet në komunën e Mamushës vlerësohen në 2 milionë e 530 mijë euro (gjerësisht, sot në “Kohën Ditore”).

